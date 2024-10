Laura Gómez Flores

Lunes 7 de octubre de 2024, p. 36

Habitantes de la alcaldía Benito Juárez reiteraron su rechazo a la instalación de parquímetros en la colonia Del Valle al no representar una solución a los problemas de movilidad y no mejorar la infraestructura, iluminación y seguridad, por lo que exhortaron a las autoridades capitalinas a sentarse con nosotros y dialogar .

En una reunión en el jardín del arte Tlacoquemécatl, advirtieron que no vamos a dejar que nos pongan los parquímetros, por lo que solicitamos a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, su intervención .

Asimismo, solicitaron al alcalde Luis Mendoza no permita su instalación, porque aquí no los queremos, al no ser la solución a los problemas existentes de dobles filas u obstrucción de entradas a nuestros domicilios .