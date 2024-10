F

ueron baleados por el Ejército Mexicano, en Chiapas, 18 migrantes, con el resultado de seis muertos y 12 heridos. Dijeron oficialmente que fue confusión luego de que se oyeron dos detonaciones y se respondió a la presunta agresión, pero no hay ni rastro de las supuestas armas que usaron los traficantes. Como quiera, hay más de 20 sobrevivientes que pudieron declarar al respecto.

Pero el caso está cerrado y todavía no se da a conocer la nacionalidad del último fallecido. Un informe señala que éste sería hindú ( sic), otro que árabe ( sic), además de los ya identificados, tres de ellos egipcios, un peruano y un salvadoreño. Y de los demás tampoco se sabe mucho de su situación, nacionalidad y condición migratoria actual. En muy poco tiempo la fiscalía cerró el caso, con el beneplácito de los militares.

Mal comienzo para la administración de Claudia Sheinbaum; esperemos que no sea de mal augurio. En cualquier caso, es un llamado de atención para el gobierno que, al parecer, no toma muy en serio el asunto migratorio. No se ha nombrado a un nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración, y Francisco Garduño sigue al mando, continúa imputado por la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez y aún viaja cada 15 días a esa ciudad para firmar en el juzgado. Y todo a cargo del erario.

El comisionado acostumbra lavarse las manos cuando las papas queman. Cuando sucedió lo de Ciudad Juárez le echó la culpa a Marcelo Ebrard, diciendo que la secretaría a su cargo se encargaba de la política migratoria. Ahora pasó a informar que durante el presente año se ha registrado una baja muy significativa de personas que van al norte, como si los flujos migratorios que transitan por México dependieran de su gestión.

No obstante, cabe hacerse la pregunta: ¿quién define la política migratoria? Por lo pronto, la Presidenta ya señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe retomar la propuesta que hizo Alicia Bárcena sobre la cuestión migratoria en los últimos meses de su gestión y que debe seguir operando esa comisión intersecretarial.

Esto dejaría a cargo del asunto a Juan Ramón de la Fuente, pero queda en el limbo la Secretaría de Gobernación y la llamada Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, mejor conocida como la subsecretaría Ayotzinapa. En síntesis, es difícil encontrar a un interlocutor, a un responsable del asunto migratorio.