l pasado 12 de septiembre se realizaron asambleas para elegir comités delegacionales en la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a la que pertenecemos maestras y maestros de educación inicial, prescolar, primaria y educación especial. Tal actividad tuvo lugar después de 26 años, tiempo en que el charrismo apostó a la desaparición de todas las estructuras sindicales y al olvido de aquellas grandes movilizaciones de la primavera magisterial de 1989.

La cosa no es menor si consideramos que la mayoría de los más de 40 mil mentores y mentoras de nuestra sección no habían vivido un acto sindical de esa naturaleza, en razón que desde 1998 todas las dirigencias estatutarias de la novena han sido impuestas desde las cúpulas del charrismo mediante fraudes, cobijados siempre por los gobiernos en turno.

A esas imposiciones, el movimiento democrático magisterial de la CNTE ha respondido con la elección de comités ejecutivos democráticos, con la participación de cientos de representantes de escuela; es decir, no hemos tenido el reconocimiento legal, pero sí el reconocimiento legítimo. La labor no ha sido fácil si tomamos en cuenta que no hemos contado con comisionados (gente que se dedica sólo a actividades político-sindicales) y tampoco hemos tenido recursos económicos, pues todos los millones generados por las cuotas sindicales que arbitrariamente nos quitan quincena a quincena se los entregan a la élite charril del SNTE.

En ese contexto, las referidas asambleas delegacionales en ningún sentido fueron muestra de democracia, como quiere hacerlo ver el charrismo, sino una sucia y alevosa maniobra, considerando que la convocatoria fue dada a conocer de manera soterrada apenas tres días antes del proceso, con el objetivo de no dar tiempo para que las profesoras y profesores se organizaran y formaran su planilla.

En cambio ellos, como juez y parte, integraron sus planillas con semanas de anticipación mediante el clientelismo y la colaboración de una parte de la estructura oficial compuesta principalmente por directivos, quienes en esa calidad ejercieron coacción hacia el personal de sus centros de trabajo.

La otra parte de la maniobra fue no convocar a asambleas en las zonas escolares donde la CNTE tiene clara presencia, es decir, fue un acto de exclusión.