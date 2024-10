H

an sido miles, si no es que millones, los comunicados en contra de los crímenes diarios de Israel contra los pueblos árabes de Palestina, Líbano y otros. Ya no se puede hacer ninguna reflexión de por qué siguen los asesinatos y de la posición bravucona del líder de la escuadra criminal de Benjamin Netanyahu.

La respuesta a dichos asesinatos impunes son los otros asesinatos de los grupos árabes que se han manifestado desde siempre. Ahora sí podemos decir que la humanidad está fallando como especie.

Nadie puede parar al sicópata sionista. Las leyes internacionales, en este evento inaceptable y totalmente nauseabundo, han sido más que rebasados por la barbarie israelí, las leyes han sido pisoteadas y hechas añicos por las botas militares del ejército más despiadado de los últimos tiempos.

Por donde quiera que se vea y como quieran explicarlo los fanáticos de la fantasía de la tierra prometida , no existe ninguna excusa que justifique tanta destrucción. ¿En qué está pensando el gobierno de Joe Biden, aparte del dinero que genera la industria bélica, cuando sabe que está muriendo gente inocente, civiles que no tienen nada que ver con los planes usurpadores del gobierno emisario de los asesinos nazis?

Las leyes son obsoletas. Tendremos que encontrar otros códigos de defensa de la población humana en contra de las agresiones de la propia sociedad, cualesquiera que sea su cultura, creencias, condición económica o ubicación territorial.

¿Hasta dónde vamos a llegar permitiendo que sigan las masacres del ejército israelí?

¿Hasta dónde van a llegar los sicarios de la banda criminal gubernamental? Ya se han metido en tierras ajenas, hasta donde se les ha dado la gana. ¿Cuánto territorio más piensan robar?

Las bazucas, los cohetes de largo alcance, los equipos militares, los uniformes camuflados con radios, armas extravagantes, botas, cascos de alta resistencia y demás accesorios absurdos, son la imagen del Israel de hoy y de siempre. Desde su fundación. No se conoce otra cosa de ese país ilegal que no sean los materiales bélicos en acción. No conocemos otras facetas de los gobiernos israelíes que no sean las imágenes violentas metiéndose a otros países con sus tanquetas y sus discursos obscenos defendiendo su libertad de agredir para, supuestamente, defender su territorio.

Cuánto engaño ha respirado la población palestina de origen judío, por religión y por descendencia hebrea. Cuántas mentiras han escuchado todas las generaciones posteriores al asalto al territorio palestino.

¿A cuántos se les embaucó cuando en la declaración por el nacimiento de Israel se afirmaba que se trataba de la declaración de su independencia, y que tal independencia era un acto histórico de justicia?