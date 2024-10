Blanche Petrich y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Domingo 6 de octubre de 2024, p. 6

Los jefes de Estado que hoy conforman un grupo de aliados de la llamada segunda ola progresista de América Latina tienen un desafío distinto al de la primera época a principios del siglo, sostiene el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León.

No es lo que vamos a hacer nosotros, los líderes de hoy, sino lo que nosotros, ahora, podemos abonar a la sostenibilidad de un proyecto de más largo aliento. La idea es que, al final, luchar por la democracia y contra la corrupción está muy bien, pero para la gente eso se tiene que traducir en una mejora tangible y sustantiva de las condiciones de vida. Consolidar la justicia social y el bienestar, consustancial a la democracia, es a largo plazo.

–¿Es diferente a lo que procuraron hacer los gobiernos de la primera ola: Chávez, Evo, Lula en su primer periodo, Correa, los Kirchner…?

–Sí. Ellos en su momento pensaron: resolvamos todo ahora. Y tensionaron, tensionaron. No, la apuesta es a tener horizontes de largo plazo. Los problemas de nuestros países los vamos a resolver en 50 años mínimo. Pensemos en esos términos.

A poco más de un año de ganar las elecciones y llegar a la presidencia de su país luego de una intensa batalla con el Poder Judicial, que se empeñaba en no reconocer su triunfo, Arévalo de León acudió esta semana a México a la ceremonia de investidura de la nueva jefa de Estado, Claudia Sheinbaum. Un día antes almorzó en Palacio Nacional con ella y Andrés Manuel López Obrador, el mandatario saliente. Una mesa íntima, con Lula da Silva, de Brasil; Gustavo Petro, de Colombia; Gabriel Boric, de Chile; Xiomara Castro, de Honduras; Miguel Díaz-Canel, de Cuba, y Johnny Briceño, de Belice. Luis Arce, de Bolivia, no pudo asistir. No ha trascendido lo que ahí se conversó.

Al día siguiente, después de la toma de posesión formal en el Congreso, al único mandatario a quien se vio de pie en el Zócalo pletórico y festivo, escuchando atentamente los 100 compromisos de la nueva Presidenta, fue a Arévalo de León.

Es fantástico lo que ustedes están viviendo en México , comenta en entrevista con La Jornada sin perder la compostura del académico y diplomático que siempre fue, antes de lanzarse sorpresivamente a la política, hace pocos años.

Situación envidiable

Frente a la correlación de fuerzas que existe en Guatemala, donde su partido, Semilla, apenas cuenta con 23 diputados entre 160 legisladores que se le oponen, de 16 partidos políticos, la mayoría fragmentados, que bloquean la mayoría de sus iniciativas y la liberación de recursos, al guatemalteco la situación de México se le antoja envidiable .

En campo minado, algo inédito

Como mandatario, Arévalo de León avanza en lo que podría llamarse un campo minado. Tiene 16 demandas de desafuero presentadas en su contra por la poderosa fiscal general, Consuelo Porras. Y aun así insiste en lograr desde el Ejecutivo la meta que se propuso desde la campaña: limpiar la corrupción rampante en Guatemala.

Soy presidente en una república en la que parte de las instituciones republicanas están en manos de élites político-criminales, lo que limita mucho la capacidad de acción que tenemos. Enfrentamos un mecanismo que tiene tentáculos en el Congreso y en las cortes. Y tentáculos quiere decir no que los controla, pero tienen injerencia.

–En ese contexto, ¿qué tan difícil ha sido consolidar su proyecto?

–Los primeros seis meses de gobierno fueron terribles en nuestra relación con el Congreso. No nos aprobaban ni siquiera solicitudes de dinero por situaciones de emergencia como incendios o inundaciones. Eso creaba penuria entre la gente afectada y generaba críticas contra nosotros.