▲ Lo importante es no olvidar quiénes somos y de dónde venimos , dijo la presidenta Claudia Sheinbaum ante un auditorio repleto en su primera gira por Morelos. Foto La Jornada

Arturo Sánchez Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 6 de octubre de 2024, p. 3

Jantetelco, Mor., En México se acabaron los gobiernos que servían a unos cuantos, afirmó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien reiteró que la elección de jueces, magistrados y ministros se va a realizar porque es una decisión del pueblo.

En su primera gira de trabajo para presentar los programas del Bienestar, en la que estuvo acompañada por la gobernadora Margarita González y miembros del gabinete federal, se dirigió a miles de personas en la Unidad Deportiva Manuel Alarcón de este municipio, donde dijo que el mandato de las urnas el 2 de junio fue que la Cuarta Transformación tuviera la mayoría en el Congreso, y que fue de esta manera que se aprobó la enmienda la Constitución.

El pueblo decidió que no solamente debe haber democracia para elegir a la presidenta, diputados, senadores, gobernadores, congresos locales, sino que ahora va se va a votar por ministros, jueces y magistrados . En varias ocasiones mencionó al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien llamó un gran maestro y aseguró que lo importante es no traicionar nuestro origen .

Sheinbaum pidió a los asistentes, quienes respondieron con vivas a cada mención del ex mandatario, que levantaran la mano si estaban en favor de la elección de los juzgadores, a lo que recibió apoyo unánime. Ahora hay unos ministros de la Corte que no quieren que eso ocurra , pero las elecciones populares en el Poder Judicial se van a realizar, sostuvo.