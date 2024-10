Acróstico para AMLO

A

maneciste tenue y pequeño como

Niño querido en Tepetitán.

Duradera ha sido tu lucha,

Resistente, intensa, constante,

Eres mensajero de paz, de justicia

Superada en tu diario acontecer.

Malvados siempre te atacan,

Además tratan de dañarte,

No pueden en su ignominia,

Un ápice lastimarte,

Eres por tu integridad conocido,

La lucha diaria te agiganta.

La gente te sabe verdadero,

Obras con coherencia y respeto,

Posees congruencia y entrega,

Eres poseedor de entereza,

Zozobras jamás te arredran.

Obedeces a tu interna nobleza,

Buscador de amor para el prójimo;

Recia es tu entrega a tu México,

Avanzas en el corazón de todos,

Donde existimos, eres y estás;

Ojalá esta historia trascienda,

Rescatada por todos para tí.

Para quien supo en su cotidiana lucha, hacerse imprescindible; para quien nos enseñó a no claudicar, no cejar, sí respetar y crecer; para quien nos hizo conocernos, amarnos, valorarnos, abrazarnos todos; para quien nos dijo primero los desposeídos, los ignorados; para quien se entregó pleno y sólo nos enseñó, ejemplar, a imitarle.

Con profundo amor y reconocimiento, mi Presidente.

¡Hasta siempre!

Manuel Eduardo Jaime Calderón

Clapton estremece a México y denuncia el genocidio en Gaza

Después de haber estado en México en un memorable recital de rock y blues en 2001, Eric Clapton –conocido como Slowhand (mano lenta)–, regresó al país y nos volvió ofrecer un magnífico concierto el pasado jueves.

Clapton estuvo acompañado por excelentes músicos como Doyle Bramhall (guitarra y voces), Nathan Est (bajo y voces), Chris Stainton (piano y teclados), Sonny Emory (batería), así como de las encantadoras coristas Sharon White y Katie Kisson.

En el reportorio presentado estuvo el legado de bluseros como Robert Johnson, Dixon, Budy Gay, B.B. King y el country del recordado J.J. Cale.

A los asistentes nos prendió cuando magistralmente interpretó Sunshine of you love y Key to the highway. Después llegaron las clásicas I’m Your Hoochie Man o bien Running on Fait y fue sublime la interpretación con su guitarra criolla de King Heart Woman Blues.

El regocijo de los asistentes continuó cuando el llamado dios de la música ofreció otras rolas clásicas: Nobody Knows You Wen, You’re Down and Out, Old Love, y rendirle tributo a J.J. Cale interpretando Cocaine. Tampoco faltaron las canciones de su autoría: Belive in Life, Tears in Haven y Change the World.

Verdaderamente fue un placer escuchar al magnánimo Clapton a sus 79 años y todavía con su gran virtuosidad y además tocar con una guitarra con los colores de la bandera de Palestina.

Clapton en varios de sus conciertos ha interpretado el tema Blues Dust para exigirle a Israel que cese la violencia indiscriminada contra los palestinos, además de pedir el alto al genocidio en Gaza que ha dejado millares de niños muertos.

Mario Trujillo Bolio, historiador

Es tiempo de mujeres

Enhorabuena a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su primera semana de gobierno y a la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, por su toma de protesta que se realizó este sábado.