Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 6 de octubre de 2024, p. 19

Butler. Simpatizantes de Donald Trump volvieron ayer a darse cita en la ciudad donde el candidato republicano sufrió un atentado en julio, que le dejó una herida en la oreja.

El tiempo se detuvo mientras este monstruo desataba maldad pura desde su posición de francotirador. No muy lejos, pero de la mano de la Providencia y de la gracia de Dios, ese villano no logró su cometido , dijo Trump a una multitud concentrada en Butler, Pensilvania, esta vez detrás de un vidrio a prueba de balas. Las imágenes del ex presidente republicano con el rostro ensangrentado, agitando el puño y gritando mientras era arrastrado por agentes del Servicio Secreto, se volvieron rápidamente virales y marcaron la campaña.

Ayer, numerosos simpatizantes vestían camisetas adornadas con iconografía del intento de asesinato, y algunos portaban tapones para las orejas que recordaban el vendaje que usó después del tiroteo.

El desafiante y muy publicitado regreso de Trump a Butler se produjo un mes antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, jornada sobre la que el presidente Joe Biden alertó que podría darse en medio de un clima de violencia.