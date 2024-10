No podemos mancharnos con el hidrocarburo porque provoca afectaciones a largo plazo; ejemplo de las consecuencias es que los frutos de los árboles no se pueden consumir sino hasta después de cinco años. Dijo que Pemex no actuó de manera adecuada, pues a pesar de que han enviado cuadrillas de saneamiento, éstas no han logrado detener la fuga.

Señaló que es necesario que la empresa productiva responda al pueblo totonaco y limpie el desastre ambiental. Para nosotros es una ofensa como pueblos originarios porque considero que nos toman como animales, ya deberían haber limpiado todo , recriminó.

Al respecto, algunos pobladores solicitaron que además del saneamiento sean indemnizados por las pérdidas en sus cultivos.

Otra petición es que cuadrillas de salud acudan a revisar a los habitantes que han tenido malestares y que se realice la pavimentación de los caminos del pueblo.

En la zona, personal de Pemex, así como integrantes de la subdirección de salvaguardia estratégica, realizan la recolección del hidrocarburo. Por su parte, los habitantes advirtieron que en caso de no ver una pronta desinfección se tomarán otras medidas para ejercer presión.

Jennifer Andrade destacó la preocupación en torno a todos los ductos que hay el norte de Veracruz, pues a muchos no se les ha dado el mantenimiento desde hace años, lo que puede provocar accidentes similares.