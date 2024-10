En un partido de mucha intensidad, el Atlas se llevó el triunfo en el clásico tapatío tras derrotar 3-2 a Chivas, con lo que agravó la crisis de los rojiblancos, cuyo entrenador, Fernando Gago, aseguró una vez más no estar en negociaciones con el Boca Juniors, como se ha especulado en días recientes.

El segundo tanto de los rojinegros le cayó a Chivas como un balde de agua fría, fue entonces cuando el Atlas aprovechó el desconcier-to de su rival para propinarle una ter-cera estocada. Al minuto 52, Lozano remató desde larga distancia una asistencia de Raymundo Fulgencio para firmar el 3-0 y silenciar las gradas del estadio Akron.

Cuando parecía que las aspiraciones del Rebaño habían queda-do sepultadas, Ricardo Marín recortó distancias en el marcador (3-1) tras vencer a Vargas con un potente disparo cruzado desde el sector derecho, al 63.

El tanto resucitó a Chivas, que logró hacer su segunda anotación al 71, luego de que Roberto Piojo Alvarado, quien el jueves lanzó un petardo a reporteros, conectó una asistencia de Mateo Chávez y con un tiro a quemarropa mandó el balón al fondo de la red para poner el 3-2 en la pizarra.

En la recta final, los locales se volcaron al ataque en busca de rescatar al menos el empate. Tuvieron la oportunidad de anotar con disparos de Erick Gutiérrez, Marín y Sepúlveda, pero ninguno logró concretar la anotación y Chivas sumó su tercer partido consecutivo sin conocer la victoria.

Antes del inicio del partido, Gago negó estar en pláticas con el Boca Juniors. No tuve ninguna oferta, llamado, ni gente cercana, ni de mi entorno, no sé de dónde salieron las informaciones. Fue una semana normal, antes de un clásico, con muchas emociones, sentimientos, que todos quieren jugar y ganarse un lugar , aseveró a la cadena Telemundo.