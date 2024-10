E

n los últimos meses, algunos personajes de la oposición se empeñaron en señalar que el ex presidente López Obrador empantanó una sucesión que estaba llamada a realizarse sin sobresaltos. Desde la comodidad de la prensa corporativa, estas voces no cesaron en descalificar la iniciativa de reforma al Poder Judicial y quisieron hacer pasar como intransigente la llamada de atención que el ex titular del Ejecutivo envió al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Por si fuera poco, en clara muestra de desmemoria, se aventuraron a comparar la pasada transición de gobierno con las suscitadas en 1982 y 1994.

A propósito de esta última, en 2024 se cumplen 30 años de la compleja sucesión presidencial de 1994. Salvo algunas excepciones, sorprende que esta importante fecha haya pasado inadvertida. En el contexto de la pasada transición, conviene recordarla y de esta manera demostrar que no existe comparación con la que se experimentó el pasado 1º de octubre.

Como casi todas las fechas emblemáticas, 1994 comenzó desde un año atrás, en 1993, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari eligió a Luis Donaldo Colosio Murrieta candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia. Contrariamente a los pronósticos, Salinas no se decantó por el que entonces era el precandidato favorito, Manuel Camacho Solís, sino por el secretario de Desarrollo Social, Colosio; si bien es cierto que fue figura sobresaliente en la generación de jóvenes políticos educados en universidades extranjeras, política y mediáticamente era limitado frente a las habilidades y la trayectoria política de Camacho Solís.

Como se recordará, este famoso dedazo fue todo menos terso, pues Camacho Solís no aceptó la decisión de Salinas, contradiciéndolo públicamente, lo cual para aquellos años resultaba una afrenta inadmisible para el todopoderoso Presidente de la República y las reglas no escritas de la cultura política priísta, dejando un ambiente tenso en el seno de la familia llamada revolucionaria .

La segunda singularidad que se vivió en 1994 fue la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) precisamente el día en que entraba en vigor lo que iba ser el supuesto mayor legado salinista, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá.

Como han señalado los especialistas del zapatismo, la irrupción del EZLN provocó dos fenómenos que se encontraban fuera del cálculo oficialista: por una parte, destruyó el mito de la supuesta transición de México hacia el llamado Primer Mundo, discurso que Salinas construyó esmeradamente con el apoyo de los medios de comunicación y los intelectuales hegemónicos de aquella época (sin olvidar, también, de la cooptación política y la represión selectiva). Y, por otra parte, que el zapatismo logró concentrar la simpatía de la mayoría de la opinión pública tanto nacional como internacional convirtiendo al EZLN en el interlocutor más importante en la agenda pública de 1994 y de los años siguientes.