n una época en que el mundo académico y editorial mexicano tenían una mirada más atenta, amplia y diversa de la producción intelectual y reducía la irradiación global (cliché de los últimos tiempos) al ejercicio de traslación de la acotada perspectiva anglosajona, se conoció en idioma español la obra del marxista egipcio Anouar Abdel-Malek. En México fueron publicadas dos de sus obras cumbres: La dialéctica social y Sociología del imperialismo. Otras obras fueron traducidas en España (Egipto, una sociedad militar) y ocasionalmente aparecieron artículos publicados en revistas académicas. Es pertinente volver a él, no sólo para mostrar la génesis de un planteamiento crítico del imperialismo, que no lo reduce a escaladas militares ni tampoco lo limita a un periodo reciente de hegemonía estadunidense, sino también para observar la posición crítica de los planteamientos marxistas y orientalistas respecto a la nación.

Nacido en Egipto, Abdel-Malek enfatizó sus baterías en la situación nacional, razón por la cual salió exiliado hacia Francia a inicios de la década de los 60. Su obra Egipto: sociedad militar, publicada en 1962, plantea el desarrollo de la situación del capitalismo de ese país y la deriva derechista del nacionalismo, que, en el fondo, mostraba la proclividad de las burguesías por un antinacionalismo popular, pero sí una marcada preferencia por formas totalitarias de ejercicio del poder.

Pero el aporte del pensador no se delimitó en la cuestión de coyuntura de su país. Paralelamente, en Diógenes –una revista de la BUAP– se tradujo el ensayo La crisis del orientalismo , en 1963. Aquel texto escarbaba sintética, pero profundamente, las formas de operar del orientalismo (es decir, del tipo de conocimiento especializado sobre Oriente, producido desde la universalidad occidental ), sus intereses, sus métodos de trabajo, sus fuentes y el motivo de su crisis ante la emergencia de los movimientos de liberación nacional y la presencia del socialismo como fuerza histórica, amén de la hoy ya aceptada mancuerna con el colonialismo. Volver a ese ensayo es sugerente, pues destacaba la emergencia del neo-orientalismo , en ese momento en proceso de instalación en Estados Unidos, que algo trazaba de diferencia con el modelo clásico eurocéntrico, mismo que reclamaba una mayor predisposición del estudio de la geopolítica y un abandono del estudio del pasado. No está de más anotar la distancia temporal de este trabajo respecto al más famoso y celebrado de Edward Said, por casi tres lustros.