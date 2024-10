A

diferencia de sus tres hermanos mayores, Gustavo Díaz Ordaz no nació en Puebla, como él mismo decía, sino en Tlacolula, Oaxaca. Su padre, Ramón, servía al gobernador Mucio Martínez como contador durante el porfiriato. Su madre, Sabina Bolaños Cacho, era de la rancia aristocracia porfiriana en Oaxaca, sobrina de Miguel, un ex gobernador de ese estado. Con la entrada de los revolucionarios de Cándido Aguilar a Chalchicomula, Puebla, la familia tuvo que huir y se refugió en Oaxaca, donde nace el 12 de marzo de 1911. Pero él falsificó el acta de nacimiento porque no podía hacer política en Puebla si no era poblano; esas eran las órdenes de su caudillo político, Maximino Ávila Camacho. El terremoto del 14 de enero de 1931 en Oaxaca (filmado por Serguei Einsenstein en sus ensayos para Que Viva México) le devuelve a Puebla capital donde estudia derecho. Ahí es reclutado por Maximino Ávila Camacho, hermano del que sería presidente, Manuel, en aquel entonces de la Secretaría de Guerra de Lázaro Cárdenas. Los Ávila Camacho no creían en la Revolución: eran anti-reparto agrario, anti-huelgas, y servían a los empresarios de la zona: los Jenkins, los Wenner-Gren, a Rosendo Cortés, a Miguel Barbosa. Díaz Ordaz se metió al comité de campaña de Maximino para gobernador y Gonzalo Bautista para senador. Desde ahí operaron un fraude contra la FROC de Lombardo Toledano, asesinando a los otros candidatos y culpando a los adversarios de homicidio. Díaz Ordaz tenía 25 años. El 30 de abril de 1936 se oficializó el triunfo de Maximino para gobernador de Puebla. Nombra a Díaz Ordaz presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del estado para declarar inexistentes todas las huelgas y exterminar a los sindicatos.