Conocemos a bastantes hombres y mujeres decentes a quienes el tema de la mexicanidad cabal no les acaba de cuadrar y si no adolecen de hispanofilia procuran ser gringos.

Podrían recordarse más gestos hegemónicos, pero me concentro en la actitud de su presidente legalmente elegido, respecto del triunfo chueco o derecho de Maduro en Venezuela. ¡Con qué desfachatez interfiere en asuntos ajenos, el tal hijo de Sánchez! Y no es el primer caso…

Asimismo, conviene recordar que el actual rey de España tiene una genealogía espuria. El borrachales de su señor padre, fue impuesto por el generalísimo Francisco Franco, aunque no le correspondía a él, porque se lo vio más sumiso al salvaje dictador. Éste, no debería ser necesario recordarlo, fue un auténtico paladín de la antidemocracia que se proclamó caudillo de España por la gracia de Dios , y gobernó España con mano durísima y brutal durante más de 35 años, después de haber asumido el gobierno gracias al respaldo de Hitler y de Mussolini.

Felipe VI no sólo no gobierna por elección popular, sino que las encuestas exhiben que no lo quiere una respetable mayoría de españoles, como los que ahora están a favor de López Obrador y de la señora Sheinbaum. Lo malo es que no se dejan sentir en México porque la prensa española es mucho más conservadora y estricta que la mexicana, aunque ello sea mucho decir. Pero la verdad es que en España son muchos los antimonárquicos y simpatizantes del planteamiento mexicano.

Si no fuera dudosa la legitimidad del rey, ya habrían aceptado hacer un plebiscito sobre su permanencia como lo requieren los progresistas españoles. No son pocas las regiones o naciones de que se compone España que votarían abrumadoramente volver a ser una República, como lo fue antes de que las fuerzas nazifascistas impusieran a uno de los dictadores más criminales de que tieSne noticia la historia de la humanidad, cuya presencia no se ha dejado de sentir, especialmente en todo lo que corresponde al Poder Judicial.

Los mexicanos de verdad no pueden solidarizarse con esa gentuza.