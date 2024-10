Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 5 de octubre de 2024, p. 6

Madrid. El rey Felipe VI se refirió por primera vez, aunque de forma indirecta, a la crisis diplomática abierta con México a raíz de las peticiones de perdón por los atropellos y expolio perpetrados durante la Conquista y la época colonial. El monarca pidió hablar con franqueza de nuestras discrepancias inevitables desde el respeto a la amistad . Además, en el Congreso de los Diputados, el ministro de Asuntos Exteriores, el socialista José Manuel Albares, reiteró su negativa a pedir perdón a nuestro país e insistió en que el gobierno de Pedro Sánchez defenderá la figura y la institución que representa el monarca español.

El rey Felipe VI no contestó en 2019 a la carta que le envió el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en la que le pedía un gesto de perdón con los pueblos originarios de México. El monarca, que no tiene competencias ejecutivas, se limitó a dejar maniobrar en este asunto al gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, quien, junto con su entonces ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, decidieron no contestar la misiva, supuestamente para evitar polémicas inútiles .

Tras el triunfo de la nueva Presidenta, Claudia Sheinbaum, se reavivó la crisis a raíz de la no invitación al monarca a la toma de posesión del pasado 1º de octubre, con lo que el presidente Sánchez decidió que ante ese rechazo a la jefatura del Estado español no enviaría a ningún representante oficial al acto.

Desde entonces, Felipe VI no ha tenido ningún acto público hasta ayer, que inauguró el encuentro de Academias de la Historia de los países hispanoamericanos, entre los que había representantes de México, Venezuela y Argentina, países con los que España tiene sendas crisis diplomáticas.

Lazos de afecto y hermandad

El monarca rememoró una parte de su primer discurso como rey, en el que señaló que con los países iberoamericanos nos unen la historia y lazos muy intensos de afecto y hermandad. En las últimas décadas, también nos unen lazos económicos crecientes y visiones cada vez más cercanas sobre lo global. Pero sobre todo nos une nuestra lengua y nuestra cultura compartidas. Un activo de inmenso valor que debemos potenciar con determinación y generosidad .

Y a continuación se refirió, aunque de forma velada, a la crisis con México: “Somos, los iberoamericanos, una unidad en la diversidad, una cultura de culturas. Nuestra relación es tan honda que nos permite, incluso, hablar con franqueza de nuestras posibles discrepancias −inevitables, por lo demás, en tantos siglos de historia compartida− pero siempre desde el respeto basado en la amistad”.