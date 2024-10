Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 5 de octubre de 2024, p. 20

La Paz., El gobierno de Bolivia se sumó a la investigación contra el ex presidente Evo Morales por haber concebido un bebé con una menor de edad en 2015, hecho que está siendo investigado como delito de estupro.

Morales aseguró que todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual , lo han amenazado, perseguido, encarcelado e incluso intentado matarlo. No tengo miedo. No me callarán , añadió.

Los socios de Morales denunciaron persecución política contra él en medio de la lucha interna en el Movimiento al Socialismo entre sus partidarios y los de Arce.