En la segunda jornada también se notará la mezcla generacional con la actuación de renombrados artistas internacionales y talentos emergentes de la escena local, como Black Pumas, St. Vincent, Crystal Fighters. En esta ocasión la banda británica New Order, fundada en 1980 y creada por los integrantes de Joy Division, cerrará ese día junto con la cantante estadunidense Melanie Martinez y el canadiense Shawn Mendez.

El último día del festival se espera las actuaciones de Paul McCartney, Jack White en sustitución de Queens Of The Stone Age y Empire Of The Sun en los escenarios principales. También se presentarán The Magic Numbers, Iggy Pop, Wispe, Beck, entre otros.

Durante más de 20 años, el Festival Corona Capital se ha convertido una cita casi obligada para los jóvenes del país y también para aquellos que se despojan lentamente de su juventud. La edición anterior reunió en su cartel a bandas memorables como The Cure, Pulp, The Hives, The Chemical Brothers y Blur.