Esa canción fue restaurada a partir de cintas grabadas por John Lennon, las cuales entregó Yoko Ono a Paul McCarney. De ahí también rescataron Free as a Bird y Real Love, que integran el disco recopilatorio The Beatles: Anthology.

Recientemente, el ex integrante de The Beatles inició su gira Go To Back por Sudamérica en Uruguay, donde interpretó por primera vez Now and Then, tema inédito del cuarteto de Liverpool, que se dio a conocer hace un año.

El músico inglés cuenta con seis visitas al país, la más reciente fue en 2023 en el antes llamado Foro Sol, donde el ex beatle deleitó con sus éxitos de siempre y prendió al público al saludar con Buenas noches, Ciudad de México. Estoy muy feliz de estar con ustedes . Comenzó con Can’t Buy Me Love y no faltaron Something, Let It Be, Live And Let Die, Hey Jude y otras inolvidables piezas.

El documental One Hand Clapping, que Paul McCartney y Wings realizaron en 1974, tuvo una breve exhibición en algunas salas comerciales del país el mes pasado. En la cinta se muestra a McCartney y su grupo cuando se reunieron en los estudios Abbey Road para grabar un posible álbum en vivo. Incluye interpretaciones de temas de la obra maestra de Wings, Band on the Run, imágenes íntimas de la agrupación pasando el rato en las sesiones, combinadas con fragmentos de entrevistas en audio.