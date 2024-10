La directora Montserrat Larqué también asiste para el prestreno italiano, en la Casa del Cinema, de su ópera prima Allá, cartas al corazón, así como la productora Cath Cuevas de Un lugar llamado música, de Enrique M. Rizo.

La Muestra de Cine Mexicano en Roma fue ideada y fundada por Cecilia Romo Pelayo, su directora general, quien también preside Ars Luminaria, una asociación sin fines de lucro con sede en Roma dedicada a la producción de actos culturales.

El encuentro es patrocinado por la iniciativa privada y este año, gracias al apoyo económico de Rolland Solutions, THB An Amwins Group Company y Dusgem (Ingeniería especializada), se realizará en ese recinto cinematográfico con mayor prestigio, dirigido por la Fondazione Cinema per Roma, destacada autoridad en festivales y muestras de cine a escala internacional. El encuentro cuenta con el apoyo institucional del gobierno de Roma (no oneroso), la Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, la embajada de México en Italia, la Associazione Nazionale Autori Cinematografici y la colaboración del Festival Internacional de Cine de Morelia.