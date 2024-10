Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 5 de octubre de 2024, p. a10

Los casos de acoso persisten aun cuando la Liga Mx Femenil implementó hace un año un protocolo para atender situaciones de hostigamiento y abuso. Ahora, la mexicana-estadunidense Lucía Yáñez, ex integrante del Puebla, pidió una audiencia con Mariana Gutiérrez, presidenta del torneo, para exponer la desafortunada situación que vivió y en la cual no tuvo el respaldo del club.

Solicito con todo respeto que mi caso sea escuchado, analizado y así evitar que esto pueda suceder a otras futbolistas. Espero de todo corazón que haber levantado la voz no me cierre puestas en el futbol femenil mexicano. Mi sueño desde niña ha sido tener una carrera profesional , apuntó la jugadora al romper el silencio con un mensaje en redes sociales.

Yánez enfrentó amenazas en redes sociales, así como una campa-ña de difamación y hostigamiento, al grado de que apedrearon las ventanas de su casa y en el estadio del Puebla lanzaron folletos con insultos en su contra.

De acuerdo con la estación W Deportes y el diario poblano Grada, la jugadora denunció esta situación ante el director deportivo del club Daniel Cessa y el entrenador Guillermo Cosío, quien fue destituido hace unos días. No obstante, no fue respaldada al tiempo que le pidieron no hacer público el caso.

A la congeladora

La futbolista detalló ayer que el equipo poblano sólo la ayudó a bloquear de manera temporal los perfiles de las personas que la molestaban, pero las agresiones continuaron. Al reiterar la gravedad de su situación, dejaron de convocarla para los partidos y el club se limitó a hacer una propuesta para darla de baja, por lo cual, al no recibir el apoyo suficiente, decidió regresar con su familia a Estados Unidos.

Los agravios que enfrentó Lucía dejaron al descubierto la falta de seguimiento y lagunas del protocolo que creó la Liga Mx para supuestamente proteger a las futbolistas ante situaciones de acoso y abuso.