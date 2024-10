El momento destacado, a mi parecer, dentro de un concierto de muy buena música presentada en muy buenas ejecuciones, fue la emisión (que no interpretación) de la pieza electrónica Danza de la vida y la muerte, de la compositora mexicana Alida Vázquez (1931-2018, fechas tentativas debido a las discrepancias que hay al respecto). Realizada en 1980 en el Centro de Música Electrónica de Columbia Princeton, esta sólida y sorprendente obra está construida con base en sonidos puros, llanos, claros, bien producidos y bien organizados. No hay en la obra de Vázquez efectismos gratuitos ni sonoridades superfluas, no hay ruidos espurios ni mazacotes texturales, en cambio hay una sencilla y pulcra espacialización de la materia sonora. Ante la eficacia y poder expresivo de esta Danza de la vida y la muerte, cabe enfatizar que la obra fue concebida y realizada antes del advenimiento de recursos electro-musicales como la granularidad, los efectos sicoacústicos, la deconstrucción analítico-cibernética de los parámetros sonoros y otros elementos compositivos recientes.

La sorpresa (muy grata) de haber escuchado por primera vez el nombre y la música de Alida Vázquez, compositora con una historia personal y profesional realmente interesante, me puso a pensar que, si bien hay progresos recientes, el ámbito de la música electrónica es uno de tantos que hasta hace relativamente poco tiempo ha sido acaparado por hombres, no solamente en la práctica musical misma, sino también en la redacción de su historia; las estadísticas al respecto son apabullantes. Por ello, creo que no estaría de más que nos propusiéramos indagar, investigar, divulgar y, sobre todo, escuchar con atención, el trabajo de algunas de las pioneras de la música electrónica, como Johanna Magdalena Beyer, Pauline Oliveros, Wendy Carlos, Pauline Anna Strom, Laurie Spiegel, Eliane Radigue, Hilda Dianda, Ruth White, Else Marie Pade, Jacqueline Nova, Beatriz Ferreyra, Bebe Barron y un etcétera más largo de lo que pudiera creerse. Junto a todas ellas, recomiendo particular atención a dos destacadas pioneras inglesas, sin cuyas investigaciones, obras e innovaciones no podría entenderse la historia de la música electrónica: Delia Derbyshire y Daphne Oram. Sobra decir que va aquí el encargo explícito de atender con particular énfasis el trabajo de las numerosas compositoras mexicanas que han producido un estimable corpus de música electrónica que no debe ser soslayado.