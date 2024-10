Merry MacMasters

Sábado 5 de octubre de 2024

Llevar a escena un texto clásico que tal vez contiene prejuicios o conceptos inadmisibles en la actualidad fue el reto al que se enfrentó la directora escénica Juliana Faesler durante el montaje de una adaptación de Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, con música incidental de Mendelssohn.

La puesta es parte de la tercera temporada 2024 de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México (Ofunam), que explora la relación entre música y literatura.

Uno de los intereses de Faesler a lo largo de su carrera ha sido la estética-ética .

Explica: “Hemos trabajado mucho en que todo lo que decimos en estas obras clásicas de repente puede ser muy patriarcal, de sermón y misógino. Es muy difícil trabajar ahora un texto clásico porque está lleno de prejuicios. Se trata de borrar eso y de generar un texto que sigue siendo poético –es fantástico lo que dice Shakespeare–, pero que ya no carguemos con todo el peso de un tiempo, o de una norma de existencia que ahora es inadmisible.

Hay muchas cosas de los clásicos que simple y llanamente no puedes decir en escena.

–¿Es difícil matizar los textos clásicos para las exigencias de hoy?

–Hay gustos para todo; sin embargo, para mí, se trata de rescatar la esencia y la poética de la experiencia humana, lo que hace Shakespeare, sin que tenga todo ese peso tremendo de un escritor colonialista.

“No hay nada más tremendo que El mercader de Venecia u Otelo. Cuando trabajas con los clásicos tienen la dificultad de cómo montarlos, porque son de un valor total; no obstante, como artistas no podemos seguir normalizando conductas que ya no son admisibles sólo porque es un clásico.”