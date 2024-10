Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 4 de octubre de 2024, p. 7

Madrid. El ministro español de Asuntos Exteriores de España, el socialista José Manuel Albares, dijo ayer que no hay que juzgar el pasado con ojos del presente , en respuesta a la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum de que el Estado español pida un perdón público por los atropellos en la Conquista y la época colonial.

Además, Josep Borrell, alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), citó que, como canciller en 2019, él fue responsable de que España no respondiera la carta en la que el gobierno mexicano reclamaba esas disculpas.

Borrell añadió que eso decidió para evitar polémicas inútiles .

Albares dijo a la radio catalana RAC1: Creo que debemos mirar y construir sobre el futuro; entonces, sobre esos comentarios nuestra posición es clara .