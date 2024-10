Para los jóvenes, las jóvenes: hace 56 años, jóvenes, como ustedes, se manifestaban en las calles para que no hubiera represión. ¿Y cómo contestó el gobierno de entonces? Con balas. Eso es lo que no puede volver a ocurrir , dijo la mandataria en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, donde añadió que ofrecer disculpas enaltece a los pueblos, a las naciones y lamentó que también haya mexicanos que compartan la visión de que España no debe pedir perdón por las atrocidades cometidas en la colonización.

▲ Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, ayer se informó que del 7 de octubre al 30 de noviembre estará abierto el registro para el programa de Pensión para el Bienestar de las Adultas Mayores, con el que el gobierno federal busca apoyar económicamente con 3 mil pesos bimestrales a las mujeres mayores de 60 años, en especial a las indígenas y afromexicanas. Foto Germán Canseco

No, no, no es así , declaró la jefa del Ejecutivo, quien explicó que se cometieron matanzas, como la del Templo Mayor o la de Cholula.

Afirmó que continuará insistiendo en que España ofrezca una disculpa pública a los pueblos originarios de México al tiempo que aseguró que quienes critican que ella no se distancia y no pinta raya del ex presidente Andrés Manuel López Obrador no deben sorprenderse, pues somos parte del mismo movimiento .

“Y hay quien dice, también, muy preocupado, muy preocupado, muy preocupado, que: ‘Ay, es que Claudia Sheinbaum no se distancia de López Obrador, no pinta su raya’. Pues si somos del mismo movimiento, si lo que dijimos es que lo que queríamos es que continuara la Cuarta Transformación y así decidió el pueblo de México”, añadió.

Y, sin nombrarlo, la Presidenta descalificó los comentarios del actor Rafael Inclán quien declaró en una entrevista: Vamos a tener una ama de casa seis años .