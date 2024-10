Hay una estrategia que desafortunadamente en esta Suprema Corte no se ha deslindado. Y, bueno, lo menciono simplemente porque tenga usted, ministro, la certeza, como cada una y cada uno de los ministros, que no voy a inferir ni un solo adjetivo en su contra de manera personal , destacó.

Durante la discusión de una de las consultas a trámite sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), Batres señaló que ella ha pedido en múltiples ocasiones a la presidencia de la Corte que interceda contra dichas cuentas, pero no ha dado solución.

Además, reprochó que la Corte no se ha deslindado al momento de dicha campaña e, incluso, dirigiéndose a sus compañeros ministros, dijo: y esperaría yo no tenga nadie que ver aquí de las personas presentes .

Piña le contestó que ya tomaron cartas en el asunto –a petición de la ministra afectada–, pero la decisión es de la empresa estadunidense X.

Incluso, recientemente se le pasó a usted la información, porque esto va a la empresa, no depende de nosotros, es la empresa la que ha estado calificando, pero le pasé la información y seguiremos insistiendo , contestó Piña.

Batres Guadarrama respondió que la Corte no le ha dado información y enfatizó que ella ha “solicitado (en) reiteradas ocasiones que se le requiera directamente a la cuenta (@SCJN_Clips) que deje de utilizar el logotipo de la Suprema Corte y hasta el día de hoy, meses posteriores a la primera solicitud, no se me ha remitido ninguna solicitud directa; sería muy fácil hacerlo”.