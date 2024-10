También se requiere del apoyo de toda la gente para que las cosas funcionen y avancen más rápido, y también de los opositores, que si no ayudan, que no estorben como saben hacerlo.

Sin duda estamos ante un momento histórico, ya que no sólo se trata de la primera presidenta, si no de una mujer que viene desde la base científica, con demostrada capacidad de liderazgo político, respaldo y la confianza de una gran mayoría de mexicanos.

La doctora Claudia Sheinbaum me representa tal cual: una mujer profesional, preparada, inteligente, sensible, trabajadora y honesta. Su desempeño como servidora pública ha sido excelente y será una gran sucesora de nuestro cabecita de algodón, porque si él confía en ella, ¡nosotros también!

Armando Burciaga /Tlalnepantla

Hay que tener confianza en nuestra mandataria, pero también nosotros como sociedad debemos apoyarla. Se respiran aires de cambio, de transformación para un mejor país.

Román López /Guanajuato

Fuimos compañeros de trabajo en la UNAM, la conocí desde las luchas del CEU, ¿cómo no tener plena confianza?

Juan Ignacio López Espinosa /Estado de México

Es una mujer preparada, de izquierda, que nunca estuvo en los partidos políticos como PRI y PAN y que conoce los problemas del país. Ha conformado un equipo de trabajo que la apoyará con conocimientos especializados.

Rosa María Aguilera Guzmán /Ciudad de México

Será una buena presidenta, no sólo por ser una mujer inteligente, preparada y sensible, sino porque ha demostrado ser cercana a la gente de abajo, de comprender los dolores de los excluidos y, sobre todo, porque hay un proyecto de nación que compartimos millones y millones de mexicanas y mexicanos.

Javier Mireles Ortiz /San Francisco del Rincón

Tiene un reto muy importante que superar, y sólo espero que su equipo esté a la altura de ella, ya que no sólo es la Presidenta de México, quien decide todo lo que se refiere al país, sino que su equipo es esencial para que todo salga bien.

José Luis Olalde /Querétaro

Claro que le tengo mucha confianza, ya que no sólo habrá continuidad en el proceso de transformación, sino que será optimizado y más eficiente.

Bladimir Serna /Apodaca

La asignatura pendiente de gran relevancia para mí es la seguridad; mientras no pueda salir con relativa tranquilidad a la calle, viajar por el país sin la zozobra de ser asaltado, ir por la noche a cenar a algún lugar sin cuidarme de todos y dejar de lidiar con la gente que se ha adueñado de las calles para extorsionar por el estacionamiento, no podrá ser una buena Presidenta. Quiero entender que AMLO no la tuvo fácil, pero después de seis años no hay mejoría en este pendiente. Espero que ahora sí se avance.

Carlos Mendoza /Ciudad de México

