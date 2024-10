Viajaron desde Costa Rica a la toma de posesión de Sheinbaum

esde Costa Rica mis hermanos, Leonardo y Milagro, y yo viajamos el 1º de octubre al Zócalo de la Ciudad de México para la toma de posesión de Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Cómo no hacerlo, si es la primera mujer en asumir la máxima dignidad del país mexicano tras 200 años de República?

Llegó al poder bajo los ideales de Andrés Manuel López Obrador y dará continuidad al proyecto con el segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública en México, lo cual nos llena de esperanza, abre una nueva era para las mujeres de este país y del mundo, y enaltece el liderazgo político de las féminas. Esperamos que esta exitosa fórmula se replique en otros países de Latinoamérica.

Alejandra Méndez Garita

Lamenta los dichos machistas en contra de las amas de casa

Como era de esperarse durante este sexenio, el conservadurismo mexicano encontrará muchas ocasiones para tratar de denigrar y ridiculizar a la figura presidencial representada, aunque les duela, por una mujer de izquierda.

En esta ocasión, el misógino actor Rafael Inclán, quien comentó con sorna y desdén que vamos a tener una ama de casa seis años , Como si serlo fuera algo menor, cuando no hay mujer más eficiente para resolver problemas ni mejor administradora que la que es ama de casa . Al contrario de lo que piensan los rancios, las amas de casa son un ejemplo de la explotación laboral que aún persiste en nuestro país. ¿Quiénes, si no las mujeres, van a realizar las tareas domésticas y de crianza sin pago? Los hombres, no.

Actualmente, la mayoría de las mujeres no solamente trabajan, sino que al salir de sus turnos llegan a sus viviendas como amas de casa a hacer limpieza, cocinar, cuidar de sus hijos y demás labores que garanticen el funcionamiento de un hogar, con lo cual desempeñan una doble o hasta triple jornada sin devengar salario alguno. Es asombroso que en estos tiempos, cuando por todos lados se habla de la perspectiva de género, existan aún en los medios de comunicación este tipo de expresiones machistas y ofensivas hacia las mujeres.

Sin duda hay que concientizar sobre el tema, dejar de consumir los contenidos basura que agreden a las mujeres y valorar el profundo significado para el feminismo mexicano el que Claudia Sheinbaum sea la primera presidenta.

Sam Fouilloux

AMLO sentó las bases para un mejor país, asegura

Concluyó un capítulo histórico con la última mañanera de Andrés Manuel López Obrador; mil 438 días marcó el amanecer de México. Éste no sólo fue el fin de sus conferencias: fungió como el cierre de una revolución política que puso al pueblo en el centro.