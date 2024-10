Afp, Europa Press, Spitnik y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Viernes 4 de octubre de 2024, p. 18

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer que está discutiendo con Israel posibles ataques israelíes contra instalaciones petroleras de Irán, en represalia a los misiles hipersónicos que le disparó la república islámica, y descartó que una ofensiva sea inminente.

Al responder a la prensa si estaba de acuerdo con ataques israelíes contra infraestructura petrolera de Irán, Biden respondió: Estamos discutiendo eso. Creo que sería un poco..; de todos modos , sin concluir la frase.

Antes al sur de Estados Unidos desde Washington, también se expresó sobre los planes para autorizar o no a Israel a tomar represalias contra Irán, y el mandatario aseveró: “En primer lugar, no ‘autorizamos’ a Israel a hacer nada, sólo lo asesoramos. Y hoy (ayer) no va a suceder nada”, respondió.

El mandatario añadió que no cree que habrá una guerra total. Pienso que podemos evitarlo , y descartó enviar tropas de apoyo a Israel.

Estados Unidos mantiene comunicación con Reino Unido, Alemania, Italia y Francia sobre una respuesta coordinada a la ofensiva iraní, se indicó en un comunicado del Departamento de Estado que encabeza Antony Blinken, quien habló antier con sus homólogos del ataque sin precedente de Irán contra Israel , además de la importancia de implantar la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a fin de establecer un perímetro de seguridad en el sur de Líbano, fortalecer la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (Finul) y crear las condiciones para que tanto israelíes como libaneses puedan regresar a sus hogares , agregó el documento.