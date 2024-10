Afp, Xinhua, Sputnik y Europa Press

Beirut. Israel multiplicó ayer sus ataques contra presuntas posiciones de Hezbollah en Beirut, y uno de los blancos fue Hachem Safieddine, quien se presume es el sucesor del asesinado líder Sayed Hassan Nasrallah, en una jornada en la que las tropas israelíes y la milicia pro iraní sostuvieron nuevos combates en la zona fronteriza.

Al cierre de esta edición no estaba confirmado si Saffiedine, quien asistía a una reunión en un búnker subterráneo, estaba entre las víctimas fatales del bombardeo.

Medios israelíes, The New York Times, The Guardian y Axios afirmaron que ataques en el barrio de Dahiyeh en los suburbios de Beirut en las primeras horas de este viernes tuvieron como objetivo a Safieddine, primo de Nasrallah.

La embestida ocurrió mientras Safieddine asistía a una reunión con un homólogo del grupo en un subterráneo de seguridad, informó el diario The New York Times, que citó a tres funcionarios israelíes bajo anonimato.

Israel dirigió su ofensiva también contra lo que, describió, es el cuartel general de inteligencia de Hezbollah en Beirut y disparó contra un edificio residencial en los suburbios de la capital.

La milicia respaldada por Irán aseguró que repelió dos incursiones israelíes cerca de la frontera, detonando artefactos explosivos contra una de ellas, y agregó que lanzó más de cien misiles contra Metula, al norte de Israel.

Tras una campaña de intensos bombardeos contra Hezbollah, el ejército israelí comenzó el lunes incursiones terrestres en varias zonas del sur, uno de los bastiones de Hezbollah.

El jefe del Estado Mayor de Israel, Herzi Halevi, aseveró que no permitirá que el movimiento islamita se vuelva a asentar en el sur de Líbano, y reconoció que suman nueve sus soldados abatidos.

Israel lanzó anoche una ofensiva aérea contra un apartamento en un edificio residencial entre las áreas de Chiyah y Ghobeiry, en los suburbios del sur de Beirut, informó el canal de televisión libanés Al Jadeed.

Añadió que el bombardeo tuvo lugar cerca de una oficina de la Defensa Civil; se desconoce el número de víctimas.

Después siguieron más embestidas en el barrio de Hay al Sellom, también en el área conurbada.

El mando castrense israelí indicó que eliminó a más de 60 combatientes durante ataques a más de 200 objetivos en las 24 horas previas a su reporte.

Israel ordenó la evacuación de 25 localidades ahí. Las nuevas advertencias elevaron a 70 el número de ciudades sujetas a evacuación e incluyeron la capital provincial, Nabatieh, lo que sugiere la inminencia de otra operación militar israelí contra Hezbollah.

La Organización Mundial de la Salud afirmó que 28 trabajadores del sector hospitalario murieron en la reciente jornada bélica, mientras más de 40 rescatistas y bomberos perecieron en tres días en los bombardeos israelíes en Líbano. Al menos 37 personas fallecieron y 151 resultaron heridas por los ataques de Tel Aviv en 24 horas en territorio libanés, donde unas mil 974 personas han muerto, entre ellas 127 niños y 261 mujeres, y 9 mil 384 han resultado heridas en el balance de casi un año.