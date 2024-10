Ante lo ocurrido, el defensa Antonio Pollo Briseño, así como el jefe de prensa del club, Omar González, se acercaron a los reporteros para ofrecer una disculpa; no obstante, no revelaron el nombre de la persona que había lanzado el barreno.

Posible sanción

Detalló que momentos más tarde, Alvarado nos mencionó que no lanzó el artefacto con la intención de afectarnos, sino que estaba jugando con otro compañero, y que, por azares del destino, terminó cayendo en la sala de prensa, la cual, dijo, no sabía que estaba ocupada. La plática se llevó a cabo en buenos términos, el jugador se disculpó y nosotros le pusimos punto final a lo sucedido .

Asimismo, el fotógrafo descartó pedir alguna sanción para el jugador. En lo personal, no solicitaré alguna suspensión o un castigo para Alvarado, si el club toma esa decisión, adelante, pero yo no lo pediré, tal vez si hubiera tenido mayores consecuencias lo haría, pero por el momento no , expresó.

Al respecto, el otrora jugador rojiblanco Camilo Romero consideró que este tipo de conductas no hablan bien de la institución, es una irresponsabilidad muy grande. El futbolista debe respetar a la prensa y viceversa, el culpable debe recibir un castigo, pues además de que pone en riesgo la vida de las personas, fomenta una mala imagen para el club, que es lo que menos se necesita en estos momentos .

Por otro lado, el ex defensa opinó que la salida de Fernando Gago a medio torneo, para integrarse a Boca Juniors, como señalan algunos medios, sería una total falta de respeto tanto para el equipo como para el futbol mexicano , y lamentó que las directivas de los clubes permitan este tipo de situaciones.

“Lo hizo también (Antonio) Mohamed y otros más, son tipos que creen que pueden hacer lo quieren, pero no deben tratar así a nuestro balompié, cualquier otro entrenador mexicano quisiera estar en esa posición y ellos lo toman a la ligera.

Es muy triste porque el Guadalajara no merece ese trato y ese tipo de entrenadores, ahí nos damos cuenta del respeto, la seriedad y la educación de la persona , aseveró.

Aunque Gago aseguró el pasado fin de semana que no existían negociaciones con el club argentino, se dio a conocer que se reunió, junto con su cuerpo técnico, con dirigentes de Chivas.

Al final ha habido mucho ruido, pero es de fuera y nosotros seguimos enfocados en lo nuestro , dijo Beltrán en la conferencia de ayer.

En realidad es un tema que a mí no me incumbe. No sé nada, lo he visto en redes sociales y no sé si vaya a pasar o no. Por ahora lo que puedo decir es que nosotros confiamos en él y viceversa. Eso es lo más importante, que hemos respondido y él nos ha respondido , agregó.