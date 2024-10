La poeta y directora general de la editorial especializada en poesía Verso Destierro, Adriana Tafoya, destacó en entrevista con La Jornada que los últimos textos de Enrique González Rojo Arthur tienen una marcada “posición en favor de lo femenino y de la mujer, en particular veo esto y es mucho más manifiesto tanto en Los colmillos del dragón como en su otro novelema, que es Lisístrata.

Cuando estoy en la poesía, de pronto siento nostalgia por la filosofía, y cuando escribo filosofía, de pronto me siento atraído por la poesía. Es constante esta oscilación entre una disciplina y otra , decía Enrique González Rojo Arthur, poeta, filósofo, activista y catedrático, quien este 5 de octubre cumpliría 96 años (1928-2021).

Una de las principales búsquedas en la escritura de González Rojo Arthur era “la tremenda tarea de deletrear el infinito. Deletrearlo, sí, porque mi pluma, incapaz tanto de ignorarlo cuanto de conocerlo, sólo puede balbucirlo (…) Me interesa, en consecuencia, no sólo aludir al infinito, sino encarnarlo, convertirlo en acción. Mi poesía no pretende únicamente poseer una actitud contemplativa y teórica”, según el prólogo de El antiguo relato del principio.

Sobre la novelema Sublevaciones en el cielo y en la Tierra, de la colección Rojo, el ensayista y docente Manolo Mugica ha comentado que González Rojo Arthur vierte los asuntos medulares de su sentir y pensar: la lucha de clases; el manejo del poder y las componendas que derivan de ello; los mecanismos del favoritismo; las preocupaciones, repercusiones y hasta excusas que puede originar una obra .

En 2022, en el homenaje póstumo que se rindió a su padre, Graciela González Phillips detalló que la poesía, la filosofía, el magisterio y la participación política de izquierda, fueron los cuatro pilares que sostuvieron la vida de González Rojo Arthur.

Trayectoria académica

El pensador, poeta y militante durante más de tres décadas fue profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en las universidades Autónoma Metropolitana, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Autónoma Chapingo.

Coordinó talleres de literatura y música. Fue autor de más de una docena de libros de filosofía. En sus años finales se dedicó a la escritura, impartió conferencias y realizó lecturas en voz alta de sus poemas.

Su obra más extensa fue la poesía, con más de 20 libros publicados, además de escribir cuento, novela, ensayo y autobiografía. De joven formó parte de la corriente Poeticismo, al lado de Arturo González Cosío, Eduardo Lizalde y Marco Antonio Montes de Oca, y fue compañero de luchas de José Revueltas.

En 2015, Enrique González Rojo Arthur entregó a la UACM el acervo reunido por la familia González Rojo desde finales del siglo XIX, con más de 12 mil libros y revistas.