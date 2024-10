En una visita al predio, se constató que las obras siguen a puerta cerrada, los trabajadores entran y salen por una puerta contigua y no por la reja principal, que se mantiene con cadena y un candado; además, no hay a simple vista ninguna notificación de autorización de los trabajos, que a decir de las autoridades salientes de la alcaldía Cuauhtémoc no emitió manifestación de construcción.

Lo mismo ocurre en Álvaro Obregón 124, donde las obras siguen sin que aparezca a la vista ningún permiso para lo que pretende funcionar como hotel con restaurante bar, por lo que Rodríguez acusó a la alcaldía Cuauhtémoc de ser omisa .

En el caso de la obra que se realiza en la calle Zacatecas 202, en marzo pasado fueron retirados los sellos que colocó el Invea , que tampoco, según el presidente de la Fundación Roma, cuenta con manifestación de construcción de la alcaldía, y que logró la suspensión de un juez.

Aunque Rodríguez presentó una solicitud de verificación en agosto, hasta el momento no ha tenido respuesta de la alcaldía.

Expuso que en el inmueble de Zacatecas 87 la situación se repite porque un juez otorgó una suspensión para que continuaran los trabajos, a pesar de que no cuentan con manifestación de construcción y se erigió un nivel adicional para que contara con cinco y no con cuatro niveles que permite el uso de suelo habitacional.