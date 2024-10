Estamos viendo si nos da tiempo de ir un momento y después a las otras reuniones. Estamos todavía evaluando , dijo. Su Antecesor no acudió a esas cumbres. Respecto a la relación con el gobierno de España, Sheinbaum recordó que López Obrador, en su momento, envió una carta privada al rey para ponerse de acuerdo en una disculpa pública por las atrocidades cometidas durante la conquista española .

Tiene que recapacitarse , subrayó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su primera conferencia de prensa en Palacio Nacional y resaltó que México tiene mucho reconocimiento en todo el mundo y precisó que con Jill Biden, esposa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no habló de la relación entre ambos países ahora que estuvo en México para la ceremonia de su investidura.

La relación con España es buena, no tiene por qué cambiar, pero vamos a defender siempre la posición de que ofrezca disculpas públicas por los agravios cometidos durante la Conquista a los pueblos indígenas, tal como pidió el ex titular del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador al rey Felipe VI.

Pero el monarca, no sólo no contesta la carta, ni siquiera en lo más básico de una relación bilateral diplomática como jefe de Estado a jefe de Estado, aunque no hubiera estado de acuerdo , sino que se hace pública, y después viene una campaña tremenda contra México y el presidente López Obrador .

No obstante, subrayó que con España tenemos relaciones comerciales, de turismo, turísticas, culturales . A los dos países, añadió, nos une “de manera muy importante el exilio que hubo de la república.

Hay muchísimos españoles y españolas que viven en México de aquella época, y otros también, pero nosotros creemos, primero, que tiene que recapacitarse.

Resaltó, por otro lado, que Jill Biden “es una mujer muy agradable, una muy buena persona y hablamos, más que de la relación México-Estados Unidos, de algunos otros temas. Tiene 40 años siendo maestra en un community college y hablamos sobre la importancia de la educación. No dialogamos sobre la relación México-Estados Unidos en particular”.

Afirmó que con otras naciones también hay buena relación, al responder que con los presidentes y representantes de gobiernos que acudieron a su toma de posesión tuvo reuniones breves.