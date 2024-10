Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Jueves 3 de octubre de 2024, p. 14

Las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados señalaron que, a 10 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, prevalecen la impunidad y la pregunta central de dónde están los jóvenes.

Una década sin verdad revela otra verdad todavía más dolorosa, que la buena voluntad de un mandatario no es suficiente, que no bastan los decretos, que las comisiones y las fiscalías especiales, aunque necesarias, no son suficientes , indicó en tribuna Manuel Vázquez Arellano (Morena).

Además, expuso, que la impunidad está arraigada en los hábitos de casi todo el aparato burocrático del Estado, que en cada institución pesan aún las inercias para proteger a quienes asesinaron y desaparecieron a los 43 y luego manipularon la investigación .

Deuda histórica