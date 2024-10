Ahora, al conmemorar la tragedia por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace 10 años, las normalistas rurales de Cañada Honda, igual que lo hicieron los de todas las escuelas de este tipo en el país, salieron a las calles de la Ciudad de México, así como en la ciudad capital del estado de Aguascalientes para exigir justicia.

Aunque todo transcurrió en un ambiente de aparente tranquilidad, no sucedió lo mismo en las redes sociales o en las publicaciones realizadas por los normalistas rurales en los medios electrónicos.

En la página de Facebook de la Escuela Normal Rural Cañada Honda, Aguascalientes Oficial, donde muestran su participación en el mitin político frente a la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México en apoyo a la jornada de lucha de la delegación de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre reciente, encontramos la agresión y demonización de algunos usuarios que dejaron comentarios como los siguientes: “Muy político inche vándalo, ya que cierren esa escuela porque sólo están usando para saquiar”; “Todas las escuelas rurales que las conviertan en federales, ya estuvo bueno de tanta tolerancia de los ayosinacos”; Pónganse a trabajar .

En el mismo sentido, en un portal informativo denominado Código Rojo Noticias, encontramos comentarios que hacen referencia a las estudiantes de Cañada Honda, Aguascalientes: Empieza otra vez el desmadre ; “Otra vez las destroyers”; Se deberían de poner a estudiar ; Trágalas Tierra ; Cómo chingan pinches analfabetas, por eso México no progresa ; “Ya deberían de cerrar esas escuelas…”; Se extraña a Díaz Ordaz jajajajaj ; Por eso les pasan las tragedias, por revoltosos ; “A mí esas mujeres no me representan, qué vergüenza…”

Parece que en tanto que la narrativa que se fue construyendo en torno al fenómeno del normalismo rural fue teniendo un impacto negativo en la sociedad, también se fue justificando la normalización de cualquier tipo de reacción frente a las demandas y manifestaciones estudiantiles. Situación que ayuda a comprender la decisión, cualquiera que haya sido el autor o los autores de este atentado y desaparición forzada de los jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa, la noche más triste de Iguala, aquel 26 y 27 de septiembre de 2014.

* Profesor-investigador. Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, Cañada Honda, Aguascalientes, México.

