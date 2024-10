Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Jueves 3 de octubre de 2024, p. 9

Las bancadas de Morena y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentaron iniciativas de reforma a la Constitución, para incluir la figura de presidenta y actualizar el artículo 80 donde se define que el Poder Ejecutivo “recae en un solo individuo, que se denominará ‘presidente de los Estados Unidos Mexicanos’”.

Desde el viernes pasado, la coordinadora de MC, Ivonne Ortega, anunció en la Junta de Coordinación Política que presentaría una iniciativa en ese sentido, pero ayer la mesa directiva –bajo la conducción de Sergio Gutiérrez Luna–, cambió el turno para que un diputado de Morena, y no ella, presentara primero la propuesta.

La legisladora acusó que la bancada mayoritaria rompió el acuerdo y declinó su participación en la tribuna, pues antes que ella Zenyazen Escobar –ex secretario de Educación de Cuitláhuac García en Veracruz–, propuso modificar 16 artículos, excepto el 80, para incluir en la Constitución la denominación la o el presidente .

Legisladora de MC critica madruguete de Morena