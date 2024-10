L

a primera conferencia mañanera de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum correspondió a lo que se esperaba: una sesión breve, en comparación con las de su antecesor, con respuestas concretas y directas y con un nuevo ordenamiento de temas a desarrollar en la semana.

Tal vez el punto más descriptivo del estilo claudista haya sido la respuesta que dio a la inicial pregunta recibida: Primer día ya como Presidenta de la República de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está usted? ¿Cómo durmió ayer? , pregunta que la Presidenta zanjó con tres palabras: Bien. Responsable, preparada . Poncho Gutiérrez, director de El Deforma y SDPitorreo, a quien no se puede acusar de antiobradorista, ironizó en X, con un sentido del humor que no generó enojo entre seguidores del ex presidente: “–Presidenta Sheinbaum, ¿cómo durmió? –Bien. Siguiente pregunta; –Presidente Obrador, ¿cómo durmió? –Uy, eso me recuerda a una mañana de agosto del 74, a ver ponte la de Grupo Firme…”

De lo dicho por la Presidenta en su estreno informativo matutino destacó la disculpa del gobierno mexicano, a nombre del Estado, por los sucesos criminales del 2 de octubre de 1968. Una disculpa relevante, por cuanto reconoce la responsabilidad del Estado en aquel momento histórico, pero que debería acompañarse de acciones judiciales contra decenas de personas que aún viven y deberían responder por tales hechos. Y que, desde luego, un gesto como el oficializado ayer por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, debe abonar a la posibilidad de que se restablezcan líneas de trabajo gubernamental eficaz en materia de castigo a responsables de otros episodios de la llamada guerra sucia, de desaparición de personas a lo largo del país y, particularmente, del caso Ayotzinapa.

Otro tema que desató polémica en redes de Internet fue el beso que en San Lázaro la Presidenta depositó en la mano del senador Manuel Velasco Coello, ex gobernador de Chiapas y uno de los principales dirigentes del negocio llamado Partido Verde Ecologista de México (PVEM), especializado en la venta de votos en coyunturas de aritmética legislativa a cambio de impunidad en correrías de corrupción. La Presidenta explicó en la mañanera que tal ósculo se inscribe en una costumbre personal de devolver tales gestos, lo cual ha sucedido en otras ocasiones, según fotografías disponibles.