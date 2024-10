Turrent, limpieza a fondo en el Once

La nueva directora de Canal 11, Renata Turrent, llegó a hacer cambios a fondo. Para empezar, despidió al director de noticias, Óscar Jaime Camacho, un recomendado del impresentable Jenaro Villamil. En su lugar designó a Luisa Cantú, joven periodista con amplios conocimientos en medios de comunicación. El canal emitió este comunicado: En vista de que los contratos de los participantes de algunos programas de opinión concluyen el 30 de septiembre de 2024, Canal Once hará una pausa en la transmisión de ciertas producciones. Dicha interrupción dará pie a un periodo de análisis y rediseño de la barra de opinión, la cual seguirá plenamente apegada a la libertad de expresión . El programa que ya salió del aire fue Primer Plano, en el que participaban Francisco Paoli, Sergio Aguayo, José Antonio Crespo, Leonardo Curzio, Lorenzo Meyer y la directora de Mexicanos contra la Corrupción, Amparo Casar. Se embolsaba un dinerito extra, además de la pensión que cobra en Pemex por el presunto suicido de su esposo y el sueldazo que le paga Claudio X. González.

Ombudsman Social

Asunto: el compromiso 72

No tengo electricidad desde hace casi siete años. Estoy cancelando mi contrato con CFE, pero a pesar de que su formato dice que en rembolsos menores a $2,000.00 se paga en efectivo, no lo cumplen. Nos ayudaría muchísimo ese compromiso 72 de la doctora Sheinbaum. Si al menos me asesoraran a poner los paneles, la CFE nunca quiso hacerlo. La CNDH me apoyó con eso ante la empresa. Yo me muero de frío y oscuridad por acá. La neblina nos envuelve desde temprano.

Laura Elena Morales Guerrero/Tlalpan

Tuiteratti

Fueron separados de sus funciones dos militares que dispararon contra una unidad tras escuchar detonaciones. Ahora son investigados por la FGR. En la unidad iban migrantes, hay seis asesinados. ¿Quiénes hicieron las primeras detonaciones? Fiscalía Militar también investiga.

Mariana Escobedo @_MarianaE_

