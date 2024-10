Reparación del daño, paso siguiente, opina

no de los primeros actos de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum fue la petición de disculpas por los hechos del 2 de octubre de 1968. Lo que debe seguir es la reparación. Con el decreto, ella reconoce como culpable al Estado mexicano, en una acción que debe seguir hasta sus últimas consecuencias. Aparte de la reparación, en muchos casos la pérdida de la vida, dejar formalmente asentada la culpabilidad de los que participaron, encabezados por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. No se sabe con certeza el dato de los asesinados, pues el gobierno maniobró cifras, pero se cree que fueron más de 200. Expertos deben definir la culpabilidad de cada quien, a partir de algo que no prescribe en crímenes de lesa humanidad o genocidio. La disculpa lleva a otros niveles, como bienes y herencias de los culpables, que en un proceso imprescriptible, deben volver al Estado y servir a la reparación.

Tere Gil

Dirigentes de la UdeG también deben ofrecer disculpas

El 3 de octubre de 1968, un grupo de estudiantes de las facultades de Filosofía y Letras y Economía de la Universidad de Guadalajara nos enteramos, con gran indignación, de la masacre de nuestros compañeros en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

De inmediato convocamos a asambleas para emitir una condena. En Filosofía y Letras se acordó, por unanimidad, un paro de tres días de luto, pero en Economía, la asamblea fue disuelta a golpes. En días anteriores, grupos de gatilleros de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) recibieron automóviles, armas y dinero del gobierno para cuidar las escuelas e impedir toda solidaridad con el movimiento, y algunos fuimos secuestrados y amenazados de muerte. Los dirigentes eran Enrique Alfaro Anguiano y Enrique Zambrano Villa, quienes fueron recompensados por Díaz Ordaz con un edificio para la FEG y posteriormente llegaron a ser rectores de la universidad.

Ahora, que el gobierno de Claudia Sheinbaum, en su primer y digno acto de gobierno, ha emitido un decreto con las disculpas por aquellos hechos, los dirigentes de la Universidad de Guadalajara deberían hacer lo mismo para lavar un poco ese negro pasado.

Gabriel Vargas Lozano

El hombre que no lloraba

Tantos pasos, éxodos, descalzo en los caminos. Sintió piedras, sol, lluvia, sangre brotar por su cabeza, miradas inquisidoras, palabras ruines, ataques mezquinos. No lloró, siguió caminando. Vivió la traición, el robo de sueños, la infamia de la mentira, el fraude voraz, y no lloró; advirtió que la historia lo juzgaría. Caminó. Cada paso y sombra lo acercaba a la utopía; dijera Galeano: la utopía sirve para seguir avanzando, no para llegar a ella. Llegó, habló a todos desde el lugar que le robaron dos veces. Luchó y aguantó los últimos seis años, y no lloró.

Se despidió en silencio analítico observando y escuchando y en él, que no lloraba, se dibujó el rubor en sus ojos, que tanto vieron y poco durmieron a veces; su faz cambió. Sintió el adiós de su mayor empresa, su mayor sueño: su pueblo. El hombre que no lloraba sintió el calor que lo invadía, dejó ver que había cumplido su misión. Con ojos rojos y pequeños con lágrimas por reventar los párpados, el hombre se fue.

Francisco Javier González A.

Se congratula por las nuevas mañaneras

México presenció ayer un nuevo capítulo en su historia. Uno que, como un río incesante, fluye desde la voluntad del pueblo. En la primera mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum sentimos la continuidad de un legado construido con firmeza y verdad. Aquí, en este espacio que ya es el noticiero del corazón mexicano, se reafirma lo que Andrés Manuel López Obrador nos enseñó: la información no es un privilegio, es un derecho, y sólo con hechos podemos juzgar el trabajo de quien gobierna.