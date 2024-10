Afp

Periódico La Jornada

Jueves 3 de octubre de 2024, p. 26

Washington. El ex presidente Donald Trump actuó como persona particular en su intento delictivo por revertir el resultado de las elecciones de 2020 en Estados Unidos y por ello no debería tener inmunidad presidencial, según una presentación judicial del fiscal especial Jack Smith conocida ayer.

En un texto de 165 páginas, Jack Smith también proporcionó nueva evidencia sobre los esfuerzos del ex mandatario y actual candidato republicano por anular los resultados que dieron al demócrata Joe Biden como ganador de esas elecciones.

Si bien Trump tenía previsto ir a juicio en marzo, el caso quedó en suspenso luego de que sus abogados argumentaron que un ex presidente debería tener inmunidad ante procesos penales.

La Suprema Corte estadunidense dictaminó en julio que un ex presidente tiene amplia inmunidad de ser procesado por actos oficiales mientras está en el cargo, pero también puede ser procesado por actos no oficiales.

En la presentación, revelada por la jueza del tribunal de distrito Tanya Chutkan, asienta que Trump no debería eludir el procesamiento porque actuó como candidato y no como presidente en su intento criminal.

El comportamiento de Trump habría incluido mentir a funcionarios estatales, fabricar papeletas electorales fraudulentas y tratar de que el vicepresidente Mike Pence obstruyera la certificación del Congreso de la victoria de Biden.