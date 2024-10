En entrevista, explicó el porqué decidió hablar: Estamos presenciando crímenes contra los derechos humanos, delitos de derecho internacional, como por ejemplo la prohibición de alimentos, agua, medicinas, electricidad, el uso, como dice Unicef, de la guerra contra los niños y el trauma que se está creando para generaciones. No podemos permanecer indiferentes ante eso .

Washington. A Javier Bardem ya no le resultaba cómodo guardar silencio sobre Gaza. Por eso habló sobre el tema al recoger un premio en el Festival de Cine de San Sebastián la semana pasada, donde pidió un alto el fuego inmediato.

▲ El artista español, en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2019. Foto Afp

Bardem ya ha hablado sobre cuestiones globales antes, firmando una carta abierta pidiendo la paz durante un conflicto de 2014 entre Israel y Hamas, y unos años antes hablando ante un comité de Naciones Unidas sobre los refugiados en el Sáhara Occidental, sobre el que narró un documental.