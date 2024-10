Madrid. Según una inspección realizada por el ministerio del Trabajo español, los llamados becarios mexicanos de Nacho Cano no vulneraron la legislación laboral durante los meses que estuvieron residiendo en Madrid y en los cuales realizaron estudios de danza, canto y actuación. Esta resolución, elaborada por técnicos de la citada dependencia del gobierno central, está incluida en el sumario del proceso judicial abierto en contra del cantante español, en el que se le acusa de explotación y de fomentar la inmigración ilegal .

Mientras, los 17 jóvenes mexicanos que sí realizaron el programa de estudios completo regresaron a su país el pasado primero de septiembre y están a la espera de que se formalice la producción del musical Malinche en el país, que fue el principal objetivo de su estancia en Madrid.

Una de las claves del juicio será el informe realizado por el ministerio del Trabajo, cuyos técnicos son precisamente los que tienen los conocimientos y la experiencia para determinar si una empresa está vulnerando la ley, ya sea por cuestiones laborales o migratorias.