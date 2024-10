Jorge Caballero

Está en cartelera comercial la cinta Valentina o la serenidad, dirigida por la cineasta oaxaqueña Ángeles Cruz, que narra cómo una niña de ocho años, Valentina, pierde a su padre en un accidente en un río; no conforme con la explicación de la muerte, la menor lo busca en todas partes. Al no localizarlo, Valentina se vuelve solitaria, pero su familia y el tiempo le ayudarán a acomodar la ausencia y superar su duelo, y encontrar consuelo en el aire, en los árboles, en el río, en las estrellas y en su imaginación, una película conmovedora.

En su segundo largometraje después de Nudo mixteco, la directora Ángeles Cruz vuelve a acechar en su hábitat natural: la comunidad de Villa Guadalupe Victoria, Oaxaca, donde plantea que “Valentina o la serenidad es una película sobre una comunidad y asumir la pérdida, una infante y su disposición para asirse a la vida: Valentina adquiere sus capacidades más intensas, pero dolorosas, las de crecer y reconocer la serenidad como una forma de refugiar en el corazón y la memoria a quien se ha querido”.

En entrevista con La Jornada, Ángeles Cruz mencionó que ella también perdió a su padre cuando era una niña: Y no me decían la verdad, esa niña fui yo. La que vivió esa pérdida junto con mi hermano Cuitláhuac. La experiencia de perder a mi padre a mis nueve años me impactó enormemente y cambió mi perspectiva del mundo. En 2020, debido a la pandemia, volví a sentir un miedo tremendo de perder a un ser querido, y ahora que murió mi hermano él también deja a sus hijas en la orfandad .

Para la cineasta oaxaqueña su hábitat natural fue determinante para que Valentina pudiera encontrar abrigo en los elementos naturales para sobrellevar su duelo. “Muchas partes de Guadalupe Victoria están en el bosque, es donde hay un viaje paralelo entre Nudo mixteco y Valentina o la serenidad, era el adentrarme en esos lugares, escuchar el río y observar la naturaleza. El bosque lo he recorrido desde que nací, no sólo para jugar o recoger hongos con mi papá, también para caminar con la lluvia y pasear por la noche. Valentina representa ese rencuentro con el bosque y la naturaleza, desde el juego, la apreciación y la nostalgia. Y después me encontré con el árbol partido por el rayo, que fue como si me lo hubiera enviado alguien. Por eso Valentina se niega a darse cuenta de la muerte de su padre, porque los elementos de la naturaleza le susurran su voz”.