Jueves 3 de octubre de 2024, p. 7

El músico inglés Eric Clapton regresa a México para celebrar dos hitos en su carrera: 60 años de trayectoria musical y el lanzamiento de su reciente álbum, Meanwhile. El concierto de esta noche en el Estadio GNP Seguros, conocido como Foro Sol, promete ser una experiencia inolvidable que reunirá a fanáticos de todas las generaciones.

El nuevo disco estará disponible de forma digital un día después del espectáculo, y en cedé y vinilo el 24 de enero de 2025. Esta producción incluye colaboraciones con artistas de renombre como Jeff Beck, Van Morrison, Bradley Walker y Judith Hill, y presenta seis canciones inéditas junto a ocho temas previamente lanzados como sencillos en los pasados tres años.

Los fanáticos mexicanos podrán revivir la música de Clapton, aclamado por su maestría en la guitarra. Su pasada visita al país tuvo lugar hace casi 23 años, el 19 de octubre de 2001, en el mismo recinto.

Se anticipa que el repertorio de la presentación incluirá joyas del blues como Key to the Highway, grabada en colaboración con B.B. King, Presence of the Lord, del repertorio de Blind Faith, icónico supergrupo de los años sesenta, entre otros clásicos, como Nobody Knows You When You‘re Down and Out, dedicada a su hijo Connor.

En esta ocasión, Clapton estará acompañado por Doyle Bramhall II (guitarra, voces), Chris Stainton (piano, teclados), Tim Carmon (órgano Hammond, teclados), Nathan East (bajo, voces), Sonny Emory (batería) y las coristas Katie Kissoon y Sharon White.

Nacido el 30 de marzo de 1945, el músico ha acumulado 18 premios Grammy y el prestigioso Brit por su contribución a la música. También ha recibido cuatro premios Ivor Novello de la Academia Británica de Autores, Compositores y Cantantes, incluido el galardón a la trayectoria.

Su indiscutible impacto en la música lo convierte en el único integrante del Salón de la Fama del Rock and Roll en tres ocasiones: como solista y, por separado, como integrante de Yardbirds y Cream. Con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, el guitarrista se posiciona entre los músicos más exitosos de la historia.

En estas páginas, el periodista Pablo Espinosa reseñó que “para muchos, Clapton es autor de Layla, una de las grandes maravillas del mundo. Sin embargo, poco se sabe del Clapton culto, lector de excelencia y exquisitez, como cuando supo del amor tan profundo que duele, porque amaba sin medida a la mujer de su mejor amigo, George Harrison”, (La Jornada 10/19/2001).