Felipe es una de cuatro uruguayas que han salido de su país para desplegar su talento en las canchas mexicanas. La zaguera festejó el fin de semana pasado su primer gol con Pumas. Es muy difícil salir de Uruguay como jugadora profesional , señaló.

Yo no sabía de la existencia del balompié femenino. Uruguay tiene una cultura del futbol muy arraigada, pero sólo (la categoría) masculina. Cuando cumplí 13 años, el papá de un compañero me invitó a hacer una prueba para el Nacional, donde me quedé , apuntó Felipe, quien después jugó en Argentina.

Aunque el torneo uruguayo fue creado en 1997, su crecimiento ha sido paulatino, pues sólo tiene 12 equipos, mientras el argentino tiene 16 clubes y hace apenas unos años fue considerado profesional.