Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Jueves 3 de octubre de 2024, p. 4

Más de 500 años después, la Conquista de México es todavía una herida abierta, según el escritor Enrique Ortiz, quien atribuye tal situación a las élites políticas, principalmente de los regímenes posrevolucionarios, que han ideologizado la historia y la han presentado con una visión maniquea, de buenos y malos.

Muchos políticos han ideologizado la historia; hacen política por medio de ella o la sesgan a través de sus ideologías. Ese es el cáncer que traemos arrastrando los mexicanos y el odio hacia nuestras raíces tanto indígenas como hispanas y africanas. Adoran a los indígenas muertos, pero a los vivos los menosprecian , afirma.

Conocido en redes sociales por su sobrenombre de Tlatoani Cuauhtémoc y la labor de divulgación que hace por medio de la historia nacional, abarcando desde la época prehispánica hasta ya entrado el siglo XX, el autor acaba de publicar el libro La Conquista para gente con prisa, con el sello Planeta.

En esa obra comparte su visión sobre ese complejo episodio histórico, ahonda en los sucesos claves y sus principales personajes, además de develar episodios ocultos o poco conocidos y desmentir algunos de los mitos más arraigados.

Es una crónica objetiva en la que no me inclino ni hacia el bando indígena ni hacia el hispano, porque cada vez hay más divulgadores o escritores que toman partido, lo cual me parece deplorable , sostiene Ortiz en entrevista.

“Y me lo parece porque la historia no es de partidos ni de héroes y villanos; no existe una historia maniquea. Tenochtitlan y el mundo mesoamericano no fueron el edén que nos han querido pintar donde no había sífilis, esclavitud ni masacres de pueblos enteros.

Pero tampoco los conquistadores fueron almas caritativas. Hernán Cortés no llegó con la idea de ser el padre del mestizaje, ni siquiera existía esa concepción. Vinieron porque no tenían nada que perder en España; o sea, estaban en una situación de aprietos económicos y decidieron arriesgar todo para hacerse de gloria para la posteridad, de tierras e indios para explotarlos, y finalmente de riquezas, de la plata y el oro.