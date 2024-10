De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 3 de octubre de 2024, p. 33

Aunque la reforma al Poder Judicial busca que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por los ciudadanos de manera libre y secreta el próximo año, sin la intervención de los partidos políticos, el panista Mauricio Tabe anunció que desde la alcaldía Miguel Hidalgo iniciará la convocatoria y preparación de jueces por la libertad .

En un mensaje con motivo del comienzo de su segundo periodo para gobernar esa demarcación, el funcionario sostuvo que no podemos ser espectadores, vamos a tener que participar y la alcaldía Miguel Hidalgo se asumirá para convocar y preparar a jueces en defensa de la libertad, que su principal virtud sea la independencia del oficialismo y el compromiso con la justicia .

Aunque dijo que jamás hemos buscado pleito con los gobiernos federal y de la Ciudad de México, aseguró que no vamos a dejar que se apropien del Poder Judicial, con las reglas que nos pongan vamos a trabajar y vamos a ganar. Esto no se trata de partidos, se trata de principios y de causas; no queremos servilismo al gobierno, queremos compromiso con la gente .

Sin precisar cuándo emitirá la convocatoria ni en qué consistirá la preparación de los jueces por la libertad , pidió que no se confunda su mensaje, pero insistió en que hay tareas “muy importantes que requieren mayor participación ciudadana, como encender el alma cívica de esta ciudad.