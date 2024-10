Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de octubre de 2024, p. 10

Una mujer menuda y arreglada con esmero forma un dique junto con sus compañeras para resistir la marea humana en el Zócalo. No están atemorizadas ante esa marejada o fuerza de río humano que arrastra con entusiasmo todo a su paso en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Parecen alegres y lucen radiantes; forman parte de un grupo de mujeres que vino de Aguascalientes para estar aquí el día en que Claudia Sheinbaum asumió el poder.

Esa señora esbelta y bien arreglada es Martha Patricia, de 59 años. Quiso estar presente porque piensa que era difícil que en México una mujer llegara a la Presidencia. O al menos no pronto. Pasaron dos siglos de vida independiente en el país y desfilaron 65 hombres en el máximo cargo político, para que ella dudara de esto y creyera que en esta tierra no pasaría.

Pero ya pasó, y Claudia dijo que con ella llegamos todas; yo tengo esperanza de que así sea de verdad , agrega, para aludir a la Presidenta con la proximidad que sugiere llamarla por el nombre propio: creo que el simple hecho de que sea una mujer en el más alto cargo la hará ser más sensible a lo que vivimos nosotras en México .

En un país en el que siete de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas, según datos del Inegi, el sentimiento compartido por ellas es que ocurrió un cambio profundo este martes, que algo se quebró con el crujir de lo que cede a la fuerza porque ya es insostenible.

Todas hemos sentido miedo y todas nos hemos sentido poco valoradas , agrega Martha Patricia; yo sufrí violencia de mi ex pareja, un hombre que destruyó mi casa y me amenazó con un arma. La autoridad no quiso intervenir, quizás esperaba a que me mataran, o no sé, pero el caso es que no me defendieron. Eso lo vivimos muchas mujeres, y creo que eso va a cambiar; bueno, yo tengo esperanza de que así sea, porque ahora en la Presidencia está una mujer y prometió que estaría al frente de todas nosotras .

En la esquina de 16 de Septiembre e Isabel la Católica instalaron una pantalla para aquellos que no pudieran entrar al Zócalo, a unos metros de ese punto. Ahí se transmitió la ceremonia de toma de posesión y horas más tarde se congregó la gente para escuchar el discurso de la Presidenta de México.

En ese cruce de calles con nombres tan simbólicos, opuestos y complementarios, uno que alude al inicio de la guerra de Independencia y el otro al de la reina de Castilla, se expresaron como en un microcosmos todo lo que acontecía en mayor dimensión en el resto de la plancha capitalina. Cada proclama de Sheinbaum fue replicada con vivas y el coro más escuchado la tarde de ayer fue ¡pre-sii-denta, pre-sii-denta! Miguel Ángel Márquez fue el responsable de la seguridad de esa torre en la que estaba instalada la pantalla gigante. Me llamó la atención que los más emocionados eran los hombres. Uno de ellos hasta lloró , dice extrañado por la expresión emocional de ese espectador anónimo.

A unos metros de esa torre, doña Humbertina Michua, de 67 años, reposa en una silla plegable que llevó para aguardar las horas de espera. Llegó de Tulyehualco desde el mediodía, pero a pesar del cansancio está emocionada con lo que dijo Claudia sobre el trabajo invisible de las mujeres, las labores domésticas y de cuidados, que ellas cargan usualmente como una losa histórica y aplastante, además de que son poco o nada valorados.