Al filo de las 16 horas se escuchó el melancólico sonido del caracol usual de las ceremonias indígenas. Por un momento, Claudia Sheinbaum depuso la sonrisa para participar, con solemnidad, en el ritual que mujeres de los 70 pueblos originarios prepararon para entregarle el bastón de mando, un símbolo que representa el poder político y espiritual en la cosmovisión indígena. Minutos después, se dirigió por primera vez al pueblo para, pletórica de felicidad, asumir su deber fundamental.

“Me comprometo a seguir haciendo historia…”, lanzó con el puño en alto y el rostro de una satisfacción enorme por haber consumado su llegada a la Presidencia de México. Como si haber roto el monopolio del poder que por siglos ejercieron los hombres no fuera ya, de antemano, su más grande aportación a la historia nacional.

Tuvieron que pasar 503 años para que se consumara, según las cuentas de la nueva mandataria en el amanecer de su intervención, ante una plaza de la Constitución completamente llena. Miles esperaron con esperanza y expectación el primer discurso de la Presidenta. Una alocución con el nuevo sello: revertir las condiciones de adversidad en la vida de las mujeres.

¡No al clasismo!, ¡no al racismo! , proclamó continuando con el ideal obradorista, al que añadió con énfasis, ¡no al machismo! . Una frase celebrada por los asistentes, pero que no sólo quedó como una arenga política, sino que se complementó, más adelante, con el anuncio de todo un paquete de reformas legales y constitucionales para revertir la realidad de la mujer en México. Y de entrada, la creación de una Secretaría de Estado dedicada a su género.

La frase que acuñó en campaña ( no llego sola, llegamos todas ) se traducirá en un cambio en el marco legal que rige la difícil condición femenina: “Las reformas incluyen también mecanismos para que no exista brecha salarial entre hombres y mujeres: a trabajo igual, salario igual, no más discriminación laboral; gabinetes paritarios en municipios y estados; ley Olimpia y contra la violencia vicaria; el establecimiento de la ley ‘el agresor sale de casa’, para que sean ellos los que dejen el hogar y no las mujeres y sus hijos; obligatoriedad de mujeres en todos los ministerios públicos”.

Un decidido impulso desde la Presidencia para corregir deudas ancestrales con ellas.

Esperanza renovada

Desde temprano, el Zócalo comenzó a llenarse, aunque esta vez al conjuro de un nuevo liderazgo en el movimiento: Claudia Sheinbaum. Entre muchos de quienes llegaron al primer acto público de la nueva Presidenta hay confusión de sentimientos, una profunda tristeza, pero también una esperanza renovada en el porvenir.

Con la foto que compró de Andrés Manuel López Obrador –que ayer se vendió profusamente–, Marisela Ruiz, quien llegó desde Coatlán del Río, en Morelos, resumió en una frase su sentimiento: “tengo una tristeza inmensa, era único, mi presidente…”. Aunque guarda una gran expectativa en la primera Presidenta del país, y cómo no “si será la primera mujer en la Presidencia…”. Y con ese sentimiento ambivalente confió en que la realidad de su género se transforme.