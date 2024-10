Manifestó su interés en que esto represente mejores tiempos para la población femenina, al confiar en que la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México hará valer su autonomía y cumplirá la propuesta de gobernar para todos.

Al concluir la sesión, Marko Cortés, dirigente del PAN, lamentó que Sheinbaum no haya hecho ningún gesto respecto de la mano extendida de Acción Nacional. Pero está en ella, querer construir o no .

Iremos al diálogo, a la búsqueda de acuerdos y por un país con contrapesos , agregó la panista antes de que la ex jefa de Gobierno llegara a la Cámara de Diputados donde rindió protesta.

Los partidos de oposición PAN, PRI y Movimiento Ciudadano manifestaron ayer disposición a dialogar y colaborar con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero pidieron ser escuchados y tomados en cuenta. De igual manera, demandaron a la morenista trabajar por la reconciliación nacional tras seis años de polarización, luego de advertir que en México no hay cabida para caudillos ni para maximatos. No queremos una presidenta tutelada , puntualizó el blanquiazul.

Consideró que su primer reto es poner en orden a la nación y después buscar la unidad y la reconciliación nacional.

Por lo demás, la senadora del blanquiazul señaló que al concluir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador termina una de las épocas más oscuras del país. La nación está dolida, tiene miedo y está de luto, aseguró.

Desde la tribuna de San Lázaro, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, llamó al nuevo gobierno a esmerarse en construir el diálogo y la conciliación política.

Si antes contaron con el tricolor para edificar un país más fuerte, solido, justo y democrático, hoy decimos al gobierno que puede contar con un PRI para que juntos podamos corregir el rumbo y trabajar a favor de las familias mexicanas .

Moreno aseguró que su partido sabe dialogar y construir acuerdos y tiene experiencia para proponer, pero también sabe cómo defender la República, la Constitución y las instituciones que garantizan derechos y libertades.

En un tono similar, Movimiento Ciudadano ofreció a Sheinbaum sororidad, pero no complicidad; dialogo, pero no sumisión, y respeto mas no sometimiento.

A nombre del emecismo, la diputada Ivonne Ortega destacó que en la morenista el país tiene a la primera presidenta y eso tiene que significar mucho en los años por venir.

La ex gobernadora de Yucatán puntualizó que en la nueva titular de Ejecutivo federal está imprimir su propia visión de gobierno y no arrastrar los errores ni las manías del gobierno saliente. En sus manos está destacar por sus propias acciones, propiciar un clima de diálogo democrático en pluralidad y una verdadera y profunda reconciliación nacional .